Samsung Galaxy S26 Ultra Bantu Perempuan Jaga Privasi di Ruang Publik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Samsung Electronics mencoba menjawab keresahan pengguna smartphone yang kerap membuka data pribadi di ruang publik.

Lewat Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung memperkenalkan fitur baru bernama Privacy Display, teknologi yang mampu melindungi layar dari pandangan orang lain di sekitar pengguna.

Fitur tersebut bekerja dengan membatasi sudut pandang layar hingga tingkat piksel. Saat aktif, layar tetap terlihat jelas dari arah depan, tetapi tampak gelap atau buram jika dilihat dari samping.

Teknologi ini dinilai relevan untuk pengguna dengan mobilitas tinggi, terutama saat mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking, pesan pribadi, hingga memasukkan kata sandi di tempat umum.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan mengatakan perempuan modern saat ini membutuhkan perangkat yang tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga menjaga privasi.

“Melalui Privacy Display yang bekerja hingga tingkat piksel, kami menghadirkan solusi untuk menjaga informasi pribadi tetap aman tanpa mengganggu kenyamanan penggunaan,” ujar Ilham, Rabu (29/4).

Samsung juga menyematkan fitur Partial Screen Privacy yang otomatis melindungi area tertentu saat transaksi digital dilakukan.

Misalnya ketika pengguna membuka aplikasi pembayaran, bagian input PIN akan langsung terlindungi dari pandangan samping.