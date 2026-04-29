Program MBG Disosialisasikan di Temanggung, Nafa Urbach: BGN Punya Peran Strategis

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan hingga tingkat desa. Kali ini kegiatan digelar di Kantor Desa Kemloko, Kabupaten Temanggung, Selasa (28/4), dengan melibatkan ratusan warga.

Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indira Urbach hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Koordinator Wilayah Kabupaten Temanggung, Ulfi Rizki Amarani, dan Kepala Desa Kemloko, Bejo.

Dalam sosialisasi itu, Nafa menyoroti pentingnya peran Badan Gizi Nasional sebagai motor utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut dia, kehadiran BGN menjadi langkah strategis agar penanganan persoalan gizi di Indonesia berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Badan Gizi Nasional hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Nafa.

Dia menilai persoalan gizi dan stunting tidak bisa ditangani secara parsial. Karena itu, dibutuhkan kebijakan terpadu mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Program MBG sendiri menyasar kelompok rentan, mulai dari siswa sekolah, anak usia dini, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

Tak hanya soal pemenuhan gizi, program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.