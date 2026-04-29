Seusai Santap MBG, Ratusan Siswa & Guru SMP di Klaten Keracunan, BGN Soroti Pengawasan SPPG

jateng.jpnn.com, KLATEN - Ratusan siswa dan guru SMP Negeri 1 Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan seusai menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (29/4).

Informasi kejadian itu cepat menyebar di media sosial. Salah satunya melalui akun Instagram @portal_asn yang menyebut sekitar 200 siswa dan 10 guru terdampak dalam insiden tersebut.

Sebagian korban langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Majegan dan PKU Muhammadiyah Jatinom.

Disebutkan pula masih ada sejumlah siswa yang menjalani perawatan intensif.

Kasus ini membuat Badan Gizi Nasional bergerak cepat melakukan penyelidikan.

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Suardi Samiran menegaskan pihaknya akan mengusut proses distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat.

Baca Juga: Penyebab Dugaan Keracunan MBG di Kudus Masih Ditelusuri

Menurut Suardi, pengawasan program MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak penyedia makanan.

Dia meminta pemerintah daerah ikut aktif melakukan inspeksi dan evaluasi secara berkala.