Ada Perbedaan Hasil Tes Urine Robig, Kalapas Semarang Bertemu Polda Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Ahmad Tohari berkunjung ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah (Jateng), Rabu (29/4).

Kunjungan ini dilakukan seusai muncul dua pernyataan berbeda soal hasil tes urine terpidana Robig Zaenudin penembak mati siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy, yang dipindahkan ke Lapas IIa Gladakan Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jateng.

Dua pernyataan berbeda ini diungkapkan oleh Polda Jateng dengan Lapas Kelas I Semarang. Polda Jateng mengungkap hasil tes urine Robig terkonfirmasi positif narkoba, sementara dari pihak Lapas Semarang menyatakan negatif.

Robig yang merupakan eks polisi berdinas di Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang ini dipindahkan ke Nusakambangan karena diduga terlibat dalam pengendalian peredaran narkoba di balik jeruji besi.

Kedatangan rombongan Lapas Kelas I Semarang disambut langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Yos Guntur bersama Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto.

Kabid Humas Polda Jateng Kombe Artanto mengatakan pertemuan itu membahas penguatan langkah antisipasi dan pencegahan peredaran narkotika yang berpotensi melibatkan jaringan dari dalam lapas.

“Kami dari pihak kepolisian siap back-up pihak lapas guna melakukan deteksi dini dan pengamanan Lapas Semarang, serta kegiatan lainnya, termasuk langkah-langkah pencegahan peredaran narkoba,” kata Kombes Artanto.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Yos Guntur menyebut kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menutup celah peredaran narkoba, termasuk yang berpotensi berasal dari dalam lapas.