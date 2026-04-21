Pasar Kanjengan Kompleks Johar Semarang Kebakaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran melanda Pasar Kanjengan Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (29/4) sekitar pukul 22.57 WIB.

Dalam video yang diterima JPNN.com, api sudah membesar.

Tampak warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya.

Laporan sementara dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, terdapat empat armada yang dikerahkan ke lokasi kejadian.

Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran pasar di kompleks Johar itu.

Peristiwa Serupa

Pada 2015, Pasar Johar dilanda kebakaran. Api menghanguskan bangunan cagar budaya karya arsitek asal Belanda, Thomas Karsten.

Ribuan pedagang Pasar Johar kemudian direlokasi ke lahan milik Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Di sana, Pasar Johar darurat juga dilanda kebakaran pada Februari 2022 silam. (ink/jpnn)