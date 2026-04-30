Pasar Kanjengan Semarang Terbakar Tengah Malam, Damkar Kerahkan Empat Armada

Kamis, 30 April 2026 – 06:33 WIB
Kebakaran melanda Pasar Kanjengan Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran melanda Pasar Kanjengan Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (29/4) sekitar pukul 22.57 WIB.

Dalam video yang diterima JPNN.com, api sudah membesar.

Tampak warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya.

Laporan sementara dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, terdapat empat armada yang dikerahkan ke lokasi kejadian.

Titik yang terdampak, yaitu Blok C Pasar Kanjengan dengan sekitar 200 lapak, ada 20-an lapak di Blok F dan pertokoan 26 unit.

Api berhasil dipadamkan pada Kamis (30/4) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kapolrestabes Semarang Kombes Heri Wahyudi mengatakan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran pasar di kompleks Johar itu.

“Proses penyelidikan akan melibatkan tim Inafis untuk mengetahui penyebab kebakaran,” kata Kombes Heri. (ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

