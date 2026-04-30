Cuaca Jawa Tengah, Kamis (30/4), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Jawa Tengah pada Kamis (30/4).
Dalam prakiraan cuaca Jawa Tengah yang berlaku mulai pukul 07.00 WIB hingga 19.00 WIB, BMKG menyebut potensi hujan ringan hingga lebat dapat terjadi di banyak daerah, terutama pada siang, sore hingga awal malam hari.
BMKG juga mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hujan es hingga sambaran petir.
“Potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Tengah bagian selatan, Solo Raya dan sekitarnya,” tulis BMKG dalam keterangannya.
Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi:
- Kabupaten Cilacap
- Kabupaten Banyumas (Purwokerto)
- Kabupaten Purbalingga
- Kabupaten Banjarnegara
- Kabupaten Kebumen
- Kabupaten Purworejo
- Kabupaten Wonosobo
- Kabupaten Magelang
- Kabupaten Boyolali
- Kabupaten Klaten
- Kabupaten Sukoharjo
- Kabupaten Wonogiri
- Kabupaten Karanganyar
- Kabupaten Grobogan
- Kabupaten Blora
- Kabupaten Rembang
- Kabupaten Pati
- Kabupaten Kudus
- Kabupaten Jepara
- Kabupaten Semarang (Ungaran dan Ambarawa)
- Kabupaten Temanggung
- Kabupaten Pemalang
- Kabupaten Brebes
- Kabupaten Cilacap wilayah barat (Majenang)
- Kota Surakarta (Solo)
- Kota Salatiga
Sementara itu, daerah dengan potensi hujan ringan hingga sedang antara lain:
- Kabupaten Sragen
- Kabupaten Demak
- Kabupaten Kendal
- Kabupaten Batang
- Kota Pekalongan
- Kota Tegal
Untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, BMKG memprakirakan cuaca pagi umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun memasuki siang, sore hingga malam hari berpotensi terjadi hujan ringan sampai sedang.
BMKG mencatat suhu udara di Jawa Tengah berkisar 18 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara 55 hingga 95 persen. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 kilometer per jam.
