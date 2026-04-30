Kebakaran Pasar Kanjengan Semarang, Total 468 Lapak Hangus, Kerugian Capai Rp 2,5 M

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Total sebanyak 468 yang terdiri lapak dan ruko terdampak kebakaran di Pasar Kanjengan kompleks Johar Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (29/4).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno Da Silva mengatakan lokasi yang dilanda kebakaran berada di blok C, F dan sebagian ruko.

Rata-rata yang terdampak merupakan pedagang kaki lima yang selama ini menempati lapak secara swadaya.

"Totalnya 468, yang terdiri dari lapak dan ruko," kata pria yang disapa Moy tersebut ditemui di lokasi kejadian, Kamis (30/4).

Pihaknya telah menyiapkan titik relokasi bagi pedagang yang terdampak di Pasar Kanjengan Baru.

Total lapak darurat itu jumlahnya mencapai 150 los. Sisanya, Moy akan menyiapkan tempat lain.

"Kebetulan kami masih punya tempat di Pasar Kanjengan itu bisa menampung 100 sampai 150 pedagang. Untuk bisa kembali jualan," ujarnya.

Pihaknya akan berkomunikasi dengan Persatuan Pedagang Jasa (PPJ) Semarang soal relaksasi maupun suntikan modal bagi para pedagang terdampak.