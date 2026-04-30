Apa Penyebab Kebakaran Pasar Kanjengan Semarang? Ini Kata Polisi

Kamis, 30 April 2026 – 13:35 WIB
Garis kuning kepolisian terpasang di lokasi kebakaran Pasar Kanjengan kompleks Johar Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian sedang sedang menggali penyebab kebakaran yang menghanguskan Pasar Kanjengan kompleks Johar, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Kapolrestabes Semarang Kombes Heri Wahyudi mengatakan telah melaporkan kebakaran tersebut ke Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

“Syukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” kata Kombes Heri di Mako Polrestabes Semarang, Kamis (30/4).

Kini, proses penyelidikan seusai kebakaran sedang dilakukan dengan melibatkan Tim Inafis dari Polda Jateng.

“Untuk dugaan sementara kami belum menjelaskan,” ujar Kombes Heri.

Untuk diketahui, kebakaran melanda Pasar Kanjengan kompleks Johar Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (29/4) sekitar pukul 22.53 WIB.

Akibat kebakaran ini, sebanyak 468 yang terdiri lapak dan ruko dilaporkan hangus terbakar.

Sekitar pukul 02.00 WIB, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang berhasil memadamkan.

Penyebab kebakaran Pasar Kanjengan kompleks Johar Kota Semarang masih diselidiki oleh aparat kepolisian.
