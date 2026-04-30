Samsung Galaxy S26 Series Mengandalkan AI Canggih, Pengguna Bisa Multitasking Tanpa Ribet

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Saat ini, pengguna smartphone tak lagi hanya mencari perangkat dengan performa cepat. Mereka juga membutuhkan gawai yang mampu memahami kebutuhan sehari-hari, mulai dari membantu menyusun tugas, mencari informasi secara instan, hingga mendukung pekerjaan multitasking dengan lebih praktis.

Menjawab kebutuhan itu, Samsung Electronics menghadirkan Galaxy S26 Series yang dibekali teknologi Galaxy AI dengan kemampuan lebih proaktif dan intuitif.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan mengatakan pengguna kini membutuhkan perangkat yang mampu bekerja lebih cerdas, bukan sekadar cepat secara teknis.

“Pengguna hari ini tidak hanya membutuhkan performa tinggi, tetapi perangkat yang mampu berpikir satu langkah lebih maju. Galaxy S26 Series sebagai AI Phone yang kami rancang dengan berbagai fitur Galaxy AI yang paling lengkap termasuk Bixby, Gemini, dan Perplexity untuk bekerja secara proaktif dalam keseharian,” ujar Ilham, Kamis (30/4).

Menurut dia, teknologi AI pada Galaxy S26 Series mampu memberikan saran tepat waktu, mengorganisir konten otomatis, hingga menangani tugas kompleks di latar belakang tanpa perlu banyak perintah manual.

Salah satu fitur unggulannya ialah Now Nudge. Fitur tersebut bekerja dengan membaca konteks aktivitas pengguna secara real time lalu memberikan rekomendasi sebelum pengguna mencarinya sendiri.

Misalnya saat pengguna sedang berdiskusi soal presentasi, sistem akan langsung menyarankan file atau foto terkait dari galeri sehingga proses berbagi dokumen bisa dilakukan lebih cepat tanpa mengganggu alur pekerjaan.

Selain itu, ada fitur Circle to Search yang memungkinkan pengguna mencari objek apa pun yang muncul di layar tanpa harus keluar dari aplikasi.