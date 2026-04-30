Wisuda Udinus ke-87: Pratama Arhan Dapat Ijazah Blockchain Pertama di Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bintang Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi menyandang gelar Sarjana Manajemen (S.M.) dari Universitas Dian Nuswantoro atau Udinus Semarang.

Momen wisuda Arhan dalam Upacara Wisuda ke-87 Udinus di Ballroom Rama Shinta, Patra Semarang Hotel & Convention, Rabu (29/4), menjadi sorotan karena angkatannya tercatat sebagai lulusan pertama di Indonesia yang menerima ijazah berbasis blockchain.

Teknologi tersebut diklaim mampu menjamin keamanan sekaligus keaslian dokumen kelulusan secara digital dan sulit dimanipulasi.

Rektor Udinus Prof. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi itu menjadi langkah kampus menuju sistem pendidikan yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.

“Dengan teknologi ini, setiap ijazah lulusan Udinus memiliki sistem verifikasi digital yang tidak dapat dimanipulasi,” ujar Prof. Pulung.

Pada hari pertama wisuda, Arhan dilantik bersama 401 wisudawan lain dari berbagai fakultas, mulai Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Studi Global, Fakultas Kesehatan, hingga Fakultas Teknik.

Dalam sambutannya sebagai perwakilan wisudawan, pemain Timnas Indonesia itu mengaku bangga bisa menuntaskan pendidikan tinggi di tengah kesibukan sebagai pesepak bola profesional.

Arhan menyebut fleksibilitas kampus serta dukungan beasiswa dari Udinus membantunya menyeimbangkan karier sepak bola dengan dunia akademik.