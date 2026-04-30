Lutfi Agizal Jadi Sekjen PB Muaythai Indonesia, Siapkan Misi Besar untuk Atlet & Prestasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Figur publik sekaligus konten kreator Muhammad Lutfi Agizal resmi masuk dalam jajaran Pengurus Besar Muaythai Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2026-2030.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel Osaka PIK 2 pada 25 April 2026.

Pria kelahiran Semarang itu mengaku membawa misi besar selama lima tahun ke depan, mulai dari membangun sistem organisasi modern hingga meningkatkan kesejahteraan atlet.

Lutfi menilai potensi atlet muaythai Indonesia sebenarnya sangat besar, tetapi perlu ditopang tata kelola yang profesional dan berkelanjutan agar mampu bersaing di level Asia.

“Saya ingin memastikan bahwa prestasi tidak lahir secara kebetulan, melainkan hasil dari sistem pembinaan yang terukur, transparan, dan berorientasi jangka panjang,” kata Lutfi kepada media, Kamis (30/4).

Sebagai Sekjen baru, dia langsung menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat fondasi organisasi.

Salah satunya ialah pembenahan sistem administrasi melalui digitalisasi agar koordinasi antara pusat dan daerah berjalan lebih efektif dan transparan.

Selain itu, Lutfi juga ingin memperkuat pembinaan atlet sejak tahap pencarian bakat hingga peningkatan kualitas pelatih dengan pendekatan sport science.