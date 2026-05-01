Kemnaker & Transjakarta Bersinergi, Fokus Cetak Tenaga Kerja Kompeten

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk membuka akses kerja sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor transportasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama di Jakarta, Kamis (30/4).

Penandatanganan dilakukan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi bersama Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza. Acara itu turut disaksikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Afriansyah mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan ketenagakerjaan yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan tidak hanya peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga terbukanya akses kerja yang lebih luas, khususnya di sektor transportasi yang terus berkembang,” ujar Afriansyah.

Menurut dia, Kemnaker bakal mengoptimalkan berbagai program, mulai dari pelatihan vokasi, pemagangan nasional, hingga layanan pasar kerja digital melalui Pusat Pasar Kerja.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja lebih siap bersaing dan sesuai kebutuhan industri.

Afriansyah menilai sektor transportasi memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga membutuhkan SDM yang kompeten dan siap kerja.