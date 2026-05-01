JPNN.com

1.133 Polisi Amankan Demo May Day di Semarang, Kapolda Jateng Tidak Ingin Ada Kekerasan

Jumat, 01 Mei 2026 – 15:22 WIB
Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 1.133 personel kepolisian diterjunkan mengamankan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/5).

Ribuan personel Korps Bhayangkara itu ditempatkan di Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda, Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan Polri berkomitmen mengawal penyampaian aspirasi buruh pada peringatan May Day dengan pelayanan terbaik.

Dalam hal ini dia menekankan soal pendekatan humanis dan pengendalian diri personel menjadi kunci utama dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Saya tidak ingin ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Kedepankan pendekatan persuasif dan komunikatif,” kata Irjen Ribut.

Irjen Ribut juga mengingatkan seluruh personel agar mampu mengendalikan emosi, terutama saat menghadapi potensi provokasi. Menurutnya, setiap bentuk pelanggaran hukum tetap harus ditindak secara tegas, tetapi sesuai prosedur, tanpa disertai tindakan kekerasan.

Dalam pengawalan demo May Day ini, pihaknya telah memerintahkan jajaran Propam Polda Jateng untuk mengecek ketat personel yang bertugas tidak ada yang membawa senjata api maupun benda berbahaya lainnya.

Para perwira pengendali juga diminta aktif mengendalikan anggotanya agar bertindak profesional dan sesuai batas kewenangan.

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   polda jateng Jawa Tengah polisi semarang buruh may day

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU