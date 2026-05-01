Temui Massa Demo May Day, Gubernur Jateng Klaim Tampung Seluruh Aspirasi Buruh

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menemui ratusan pekerja yang menggelar demo Hari Buruh Internasional (May Day) di depan kantornya, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jumat (1/5).

Saat menemui ratusan buruh, Luthfi didampingi oleh Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat dan Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

Purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir komisaris jenderal ini mengklaim juga menerima sejumlah perwakilan buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

"Semua saya terima, saya akomodir, saya berikan semangat. Kami punya desk tenaga kerja, punya Polda Jateng yang siap mengawal, berikut penegakan hukum apabila terjadi hak dan kewajiban buruh yang tidak terpenuhi," katanya.

Pihaknya mengapresiasi buruh karena menurutnya, peringatan May Day di 35 kota/ kabupaten di Jateng tahun ini berjalan kondusif.

"Terima kasih bahwa pelaksanaan May Day di 35 kabupaten/kota berjalan tertib dan aman. Rasa aman merupakan salah satu investasi di Jawa Tengah. Rasa aman ini akan menambah kepercayaan publik terhadap Jawa Tengah," kata Luthfi.

Menurutnya, peringatan May Day bukan hanya kegiatan seremonial. Melalui momentum ini, dia menyatakan bahwa para buruh mengawal hak dan kewajibannya.

Dia mengklaim Pemprov Jateng juga telah membuat program yang berpihak kepada buruh, di antaranya ratusan koperasi karyawan dan daycare telah terbentuk. Koperasi itu digunakan untuk mempermudah buruh mendapatkan kebutuhan pokok yang terjangkau.