Samsung Galaxy S26 Series Hadir dengan Dukungan AI Canggih, Ini Keunggulannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Samsung Electronics Indonesia resmi menghadirkan Samsung Galaxy S26 Series dengan sederet fitur kecerdasan buatan (AI) yang mampu mempermudah aktivitas harian pengguna.

Tak tanggung-tanggung, Samsung langsung mengintegrasikan dua tools AI populer sekaligus, yakni Google Gemini dan Perplexity ke dalam sistem perangkat.

Kehadiran dua AI tersebut dipadukan dengan kemampuan Galaxy AI yang kini makin cerdas lewat fitur seperti Semantic Search.

Dengan kombinasi itu, pengguna disebut bisa mendapatkan ide kreatif, melakukan riset data, hingga mencari file lama secara instan hanya lewat perintah sederhana.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan mengatakan pengguna kini tidak perlu lagi repot memilih aplikasi AI yang paling sesuai.

Menurut dia, seluruh kebutuhan sudah tersedia dalam satu perangkat dan saling melengkapi.

“Kalau butuh ide kreatif, ada Gemini. Kalau butuh data riset yang valid, ada Perplexity, dan keduanya bisa diakses instan cukup lewat suara,” ujar Ilham, Jumat (1/5).

Dia menyebut Samsung juga menyempurnakan pengalaman AI itu lewat Galaxy AI yang menjadi fitur eksklusif bawaan perangkat.