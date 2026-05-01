JPNN.com Jateng Jateng Terkini Wali Kota Semarang Temui Massa May Day: Aspirasi Buruh Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah

Wali Kota Semarang Temui Massa May Day: Aspirasi Buruh Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah

Jumat, 01 Mei 2026 – 19:05 WIB
Wali Kota Semarang Temui Massa May Day: Aspirasi Buruh Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah - JPNN.com Jateng
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti saat menemui ratusan buruh di depan kantornya, Jalan Pahlawan Kota Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan seluruh aspirasi yang disuarakan dalam aksi Hari Buruh Internasional (May Day) menjadi perhatiannya.

Dalam May Day kali ini, Agustina turun menemui ratusan massa yang demo di depan Balai Kota Semarang. Dia didampingi Wakapolrestabes Semarang Kombes Wiwit Ari Wibisono dan Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman.

"Kami selalu membuka ruang dialog. Aspirasi yang disampaikan tentu akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi pemerintah," kata Agustina saat menemui ratusan massa, Jumat (1/5).

Baca Juga:

Pihaknya juga mengapresiasi para buruh yang memperingati May Day dengan tertib sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Agustina menilai sikap tersebut mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi sekaligus kepedulian sosial yang patut dicontoh.

"Saya sangat mengapresiasi teman-teman buruh yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai," ujar Politikus PDI Perjuangan itu. (ink/jpnn)

Baca Juga:

Sementara itu dalam May Day kali ini, sejumlah tuntutan disuarakan oleh ratusan buruh. Di antaranya:

1. Cabut UU Cipta Kerja / Omnibuslaw,
2. Menuntut DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja,
3. Memastikan indenpendensi dewan pengupah pada buruh,
4. Penyeimbangan upah kerja dan beban kerja buruh,
5. Berikan upah seumur hidup bagi buruh korban kecelakaan kerja,
6. Hentikan badai PHK dan pemberangusan serikat buruh,
7. Wujudkan sistem upah layak nasional berbasis kebutuhan hidup layak,
8. Pengawalan peraturan turunan UU PPRT,
9. Hentikan represifitas gerakan buruh dan rakyat,
10. Berikan jaminan hukum bagi pekerja informal (termasuk ojol),
11. Berikan program beasiswa khusus anak buruh diluar program beasiswa pusat,
12. Hentikan kenaikan pajak yang tidak berdampak,
13. Menagih janji politik 19 juta lapangan kerja,
14. Gagalkan rencana penghapusan program studi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri,

Seluruh aspirasi buruh dalam May Day di Semarang, kata Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
BERITA TERKAIT

