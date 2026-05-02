Sosialisasi MBG di Desa Pingit Temanggung, Nafa Urbach Ajak Masyarakat Aktif Terlibat

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting nasional.

Kali ini, sosialisasi program MBG digelar di Gedung Serba Guna Desa Pingit, Kabupaten Temanggung, Kamis (30/4), dengan menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN), unsur pemerintah desa, dan ratusan peserta.

Dalam sambutannya, Nafa menegaskan kehadiran Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan integrasi program-program gizi di Indonesia.

“Badan Gizi Nasional hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun di daerah,” ujar Nafa.

Menurut dia, melalui BGN, penanganan persoalan gizi diharapkan dapat dilakukan lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Nafa menjelaskan, BGN memiliki tanggung jawab besar mulai dari perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, hingga pengawasan program pemenuhan gizi nasional.

Program MBG sendiri menyasar kelompok rentan seperti peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.