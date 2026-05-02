Semarang Night Carnival 2026, Ini Rekayasa Lalu Lintas & Kantong Parkir

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semarang Night Carnival (SNC) digelar kembali tahun ini. Akan ada 28 negara yang ikut memeriahkan gelaran tahunan ini pada Sabtu (2/5) malam.

Bagi warga Kota Semarang harus menyimak rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan sepanjang SNC tersebut.

Pengalihan arus akan mulai diberlakukan pukul 17.00 WIB dengan rute karnaval dari kawasan Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda menuju Jalan Pandanaran hingga Lapangan Pancasila Simpang Lima.

Titik-titik persimpangan di sepanjang jalur tersebut akan ditutup. Di antaranya, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pandanaran, hingga Jalan Gajahmada dan sekitarnya.

Selain rekayasa lalu lintas, disiapkan sejumlah kantong parkir bagi masyarakat, di antaranya di Gedung Parkir Balai Kota, DP Mall, Museum Mandala Bhakti, hingga kawasan Simpang Lima.

"Rekayasa lalu lintas ini kami siapkan untuk memastikan kegiatan SNC 2026 berjalan lancar, aman, dan tetap tertib," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang dan aparat kepolisian nantinya akan disiagakan di berbagai titik untuk mengatur lalu lintas dan membantu pengguna jalan selama kegiatan berlangsung.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan, memanfaatkan jalur alternatif, serta mengikuti arahan petugas di lapangan," ujar Agustina.