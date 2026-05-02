Fitur Audio Eraser di Samsung Galaxy S26 Series Makin Canggih

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Samsung meningkatkan kemampuan kecerdasan buatan (AI) pada lini ponsel terbarunya, Samsung Galaxy S26 Series. Salah satu fitur yang mendapat peningkatan signifikan ialah Audio Eraser, yang kini mampu mengontrol dan menyaring suara secara real-time saat pengguna menonton konten streaming maupun media sosial.

Fitur tersebut sebelumnya hanya digunakan untuk mengedit video yang tersimpan di perangkat saat pertama kali hadir di seri Samsung Galaxy S25 Series. Kini, Audio Eraser berevolusi menjadi teknologi audio langsung yang dapat bekerja saat video sedang diputar.

Dengan teknologi itu, pengguna dapat mengurangi suara bising di latar belakang dan memperjelas suara utama seperti dialog manusia atau musik tanpa perlu menghentikan video.

Samsung menyebut teknologi tersebut didukung sound engine berbasis AI yang dipadukan dengan sistem pemisahan suara cerdas. Hasilnya, pengguna bisa menikmati pengalaman audio lebih jernih dan imersif di berbagai platform streaming.

Menariknya, fitur ini tidak hanya berlaku untuk video hasil rekaman pribadi, tetapi juga untuk konten over-the-top (OTT), video media sosial, hingga tayangan streaming yang sedang diputar.

Pengguna cukup membuka Quick Panel dengan menggeser layar dari sudut kanan atas, lalu mengetuk ikon Audio Eraser untuk langsung menyaring suara secara real-time.

Samsung juga menambahkan kontrol lanjutan agar hasil audio terdengar lebih profesional. Pengguna dapat mengatur slider 'Strength' untuk menentukan tingkat pengurangan kebisingan, serta mengaktifkan fitur 'Voice Focus' agar suara dialog terdengar lebih jelas.

Melalui peningkatan tersebut, Samsung ingin menghadirkan pengalaman mendengarkan yang lebih personal dan nyaman di era konten digital yang semakin padat suara.