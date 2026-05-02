Hujan Deras, Semarang Night Carnival 2026 Dibatalkan, Jalan Protokol Kebanjiran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semarang Night Carnival (SNC) 2026 terpaksa dibatalkan akibat guyuran hujan deras, Sabtu (2/5) malam.

Namun, sebelum dibatalkan, peserta tetap mengikuti jalannya karnaval tahunan ini di Balai Kota Semarang.

Bahkan, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti tetap melepas peserta SNC dalam kondisi hujan deras dengan menabuh perkusi dari tenda panggung.

Agustina didampingi Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminudin, Kepala Divisi Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Borobudur Riki Haris, Kapolrestabes Semarang Kombes Heri Wahyudi dan Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman.

Peseta pertama yang dilepas adalah drumben Akademi Kepolisian (Akpol) Bataliyon Bhayangkara Dharma.

Dalam guyuran hujan deras dan genangan di jalan, drumben Taruna Akpol tetap menerjang hingga finis di Lapangan Simpang Lima.

Sementara itu, peserta lainnya yang berdandan mengenakan kostum sejak siang hari tak berjalan. Mereka terdiri dari sekitar 700 peserta dari Semarang, kota/ kabupaten udangan serta 28 negara.

Kondisi hujan deras yang tak kunjung reda, Pemerintah Kota Semarang akhirnya memilih untuk membatalkan SNC tahun ini.