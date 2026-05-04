Pengamanan Aksi Nelayan di Pati, Polisi Dipastikan Tak Bawa Senjata Api

Senin, 04 Mei 2026 – 09:00 WIB
Apel gabungan persiapan pengamanan aksi unjuk rasa nelayan di halaman Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (4/5/2026). ANTARA/HO-Humas Polresta Pati

jateng.jpnn.com, PATI - Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi memastikan pengamanan aksi unjuk rasa nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilakukan dengan pendekatan humanis. Bahkan, seluruh personel yang diterjunkan diminta tidak membawa senjata api maupun alat berbahaya lainnya.

Hal itu ditegaskan Jaka Wahyudi seusai memimpin apel gabungan persiapan pengamanan aksi Forum Komunikasi Nelayan Besar Kabupaten Pati di halaman Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5).

Menurut dia, langkah tersebut menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara aman dan tertib.

“Kami mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan pendekatan persuasif, serta tidak membawa senjata api maupun alat berbahaya lainnya,” kata Jaka Wahyudi.

Pengamanan aksi nelayan itu, lanjut dia, lebih mengutamakan komunikasi dan dialog agar situasi tetap kondusif.

Polresta Pati juga meminta seluruh personel mengedepankan sikap humanis saat bertugas di lapangan.

Menurut Jaka, kehadiran aparat bukan untuk menekan massa aksi, melainkan memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman tanpa gangguan.

“Pelayanan ini merupakan bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus mencerminkan sikap humanis serta menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Sumber antara
