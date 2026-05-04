Gubernur Ahmad Luthfi Bubarkan TPPD Jateng, Tugasnya Selesai

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) resmi dibubarkan. Keputusan ini diteken langsung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Pencabutan TPPD tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/108 Tahun 2026, yang ditandatangani Ahmad Luthfi.

Dengan adanya pencabutan itu, Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/67 Tahun 2025 Tentang TPPD sudah tidak berlaku lagi.

"Sampun (sudah, red) per 28 April 2026," kata Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jateng Haerudin kepada JPNN.com melalui layanan perpesanan WhatsApp, Senin (4/5).

Haerudin menjelaskan dibubarkannya TPPD Jateng karena dianggap telah merampungkan tugasnya.

"Tugas-tugasnya sudah selesai dilaksamakan," kata Haerudin.

TPPD Jateng sendiri ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng pada 21 Februari 2025. Dengan dibubarkan per 28 April 2026, tugas TPPD Jateng tercatat hanya 1 tahun 1 bulan.

Sementara itu, melansir Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/67 Tahun 2025, masa bakti TPPD Jateng disebutkan selama lima tahun.