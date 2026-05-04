JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Teti Rohatiningsih Tegaskan Komitmen Pemerintah, Program MBG Disebut Bukan Sekadar Bagi-Bagi Makanan

Teti Rohatiningsih Tegaskan Komitmen Pemerintah, Program MBG Disebut Bukan Sekadar Bagi-Bagi Makanan

Senin, 04 Mei 2026 – 21:11 WIB
Teti Rohatiningsih Tegaskan Komitmen Pemerintah, Program MBG Disebut Bukan Sekadar Bagi-Bagi Makanan - JPNN.com Jateng
Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih saat sosialisasi Program MBG di Cilacap, Minggu (3/5). Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, CILACAP - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong sebagai jurus pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sosialisasi terbaru digelar di Taman Tatto, Kabupaten Cilacap, Minggu (3/5), dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari legislatif hingga masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan makanan, melainkan strategi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

Baca Juga:

“Program ini bukan sekadar bagi-bagi pangan. Ini investasi besar untuk menciptakan generasi sehat dan unggul,” tegas Teti.

Dia juga mengapresiasi langkah Prabowo Subianto yang dinilai serius mengawal implementasi program tersebut secara nasional.

Menurutnya, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tengah tekanan global.

Baca Juga:

“Serapan tenaga kerja bisa meningkat. Kita berharap kesejahteraan masyarakat ikut terdorong, apalagi di tengah gelombang PHK di berbagai sektor,” ujarnya.

Program MBG sendiri mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 dan menyasar kelompok prioritas, seperti pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Fokus utamanya adalah menekan angka stunting sekaligus memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong sebagai jurus pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   mbg makan bergizi gratis teti rohatiningsih sosialisasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU