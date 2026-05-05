Mayat Pria Mengapung di Embung Terpus Pati, Polisi Selidiki Ceceran Darah Misterius

jateng.jpnn.com, PATI - Warga Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki yang mengapung di Embung Terpus, Senin (4/5) pagi.

Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan temuan ceceran darah di sekitar lokasi beberapa hari sebelumnya.

Kapolresta Pati melalui Kapolsek Kayen AKP Parsa mengungkapkan bahwa mayat pertama kali ditemukan sekitar pukul 06.30 WIB oleh seorang petani bernama Rebo (67), warga setempat.

“Awalnya saksi melihat benda mencurigakan mengapung di embung. Setelah didekati, ternyata tubuh manusia,” ujar AKP Parsa, Selasa (5/5).

Temuan itu langsung dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian. Mendapat laporan, petugas Polsek Kayen segera menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan area.

Polisi juga langsung melakukan identifikasi awal terhadap korban serta memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian.

“Setelah menerima laporan, kami langsung bergerak ke TKP, melakukan pendataan saksi, serta mengevakuasi korban,” jelasnya.

Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Soewondo Pati guna dilakukan autopsi. Hingga kini, identitas korban masih dalam proses pendalaman.