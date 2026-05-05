Hasil Munaslub Muaythai Indonesia Diserahkan ke KONI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Muaythai Indonesia 2026 resmi menyerahkan laporan hasil sidang ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Senin (4/5).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Pelaksana Munaslub Hartono didampingi Bendahara Panitia Suniani Kasim dan diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha KONI Pusat Suradi di kantor KONI.

Penyerahan ini menjadi bagian penting dari tahapan administratif organisasi, sekaligus dasar pengajuan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari KONI Pusat atas hasil Munaslub.

Diketahui, Munaslub digelar pada 25 April 2026 di Osaka Hotel Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta, dengan diikuti 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai se-Indonesia dan dinyatakan memenuhi kuorum sesuai AD/ART. Agenda tersebut didahului Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 24 April 2026.

Dalam laporan yang diserahkan, turut dilampirkan berita acara sidang pleno ketiga yang menetapkan formatur kepengurusan Pengurus Besar Muaythai Indonesia masa bakti 2026–2030.

Hasilnya, Nadim Al Farell ditetapkan sebagai Ketua Umum, didampingi Sekretaris Jenderal Muhammad Lutfi Agizal dan Bendahara Umum Suniani Kasim.

Sekjen PBMI Lutfi Agizal berharap seluruh pihak menjaga netralitas dan mengedepankan kepentingan olahraga nasional di tengah dinamika organisasi.

“Kami berharap semua persoalan diselesaikan melalui jalur konstitusional, dialogis, dan tetap objektif demi kemajuan olahraga,” ujarnya.