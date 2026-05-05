Bluebird Catatkan Pendapatan Kuartal I Tumbuh 11,6 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Blue Bird Tbk (BIRD) membukukan pendapatan sebesar Rp 1,45 triliun pada kuartal pertama 2026. Angka ini meningkat 11,6 persen, sementara EBITDA Perseroan mencapai Rp 341,8 miliar dengan laba bersih Rp 157 miliar.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono menyampaikan pencapaian ini menunjukkan di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang tetap kuat di awal 2026, pelanggan makin mengandalkan layanan yang konsisten dan dapat dipercaya.

Menurutnya, performa ini juga menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga eksekusi operasional yang disiplin melalui penguatan kualitas layanan dan kesiapan bisnis. Seiring makin beragamnya pilihan mobilitas yang tersedia bagi pelanggan.

“Kami terus menjaga layanan tetap konsisten dengan memastikan armada selalu siap, kualitas layanan tetap terjaga, serta memanfaatkan teknologi untuk memastikan layanan lebih mudah diakses,” ujarnya, Selasa (5/5).

Pada layanan taksi mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 12 persen secara tahunan, menunjukkan ketangguhan dan kemampuan bersaing di tengah dinamika industri transportasi.

Konsistensi layanan melalui kanal digital juga terlihat dari pertumbuhan pengguna MyBluebird sebesar 22,4 persen dengan penggunaan fitur fixed price yang meningkat 29,2 persen secara year-on-year, menunjukkan makin tingginya adopsi kanal digital oleh pelanggan.

Perseroan juga memanfaatkan teknologi untuk membaca pola permintaan secara lebih presisi, termasuk berdasarkan area, momentum kegiatan, hingga jam operasional, sehingga penempatan armada dapat dilakukan secara lebih responsif dan efisien.

Pada periode Lebaran 2026, Bluebird mencatat performa yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan tingginya permintaan masyarakat selama musim mudik dan libur panjang.