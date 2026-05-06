Kota Semarang Baru Punya 1 Gedung Koperasi Merah Putih

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Baru satu Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang beroperasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hal ini menjadi perhatian karena Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang memiliki 177 kelurahan dari 16 kecamatan. Satu KKMP di Kota Semarang terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur. Di sana, gedung sudah terbangun dan operasional sudah berjalan. Sementara itu, di 176 kelurahan lainnya belum terbangun.

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistiyo Bramianto mengatakan telah mengetahui hal itu. Dia menyebut Koperasi Merah Putih masih baru, sehingga perlu pendampingan untuk pembangunan.

“Memang data di kami satu, bahkan ada ada dua kota yang belum terbangun juga,” kata Eddy kepada awak media di Hotel Aston inn Kota Semarang, Rabu (6/5).

Eddy belum menjelaskan rinci kota selain Semarang yang belum membangun KDKMP di Jateng. Kendati begitu, dia menyebut akan berkoordinasi dengan dua kota tersebut agar mempercepat pembangunan.

“Akan kami tanyakan karena di data itu ada. Sudah terverifikasi, proses pembangunan itu ada, tetapi akan kami cermati lagi,” kata Eddy.

Satu Koperasi Merah Putih di Kota Semarang itu merupakan bagian dari 6.271 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sudah beroperasional di Jawa Tengah. Jumlah itu tercatat 73 persen.

Sementara itu, Eddy mengatakan ada sebanyak 2.252 koperasi atau 27 persen yang belum beroperasi.