Pusparona Fest 2026 Meriahkan Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen

jateng.jpnn.com, SRAGEN - Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen, perayaan tahun ini dipastikan berlangsung lebih meriah, khususnya di wilayah Sragen Barat.

Melalui inisiatif CV Merona Jaya Abadi (MJA), akan digelar perhelatan budaya dan musik bertajuk Pusparona Fest 2026 di Lapangan SBI, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (16/5) mendatang.

Penanggung jawab kegiatan, Heni Listyowati mengatakan Pusparona Fest dirancang untuk memadukan dua sisi kesenian, yakni tradisional dan modern. Acara akan dimulai pukul 14.00 WIB dengan penampilan sendratari yang melibatkan enam sanggar tari lokal.

“Kami ingin menonjolkan potensi seni di Sragen Barat, salah satunya melalui penampilan Sanggar Tari Puspa Rona Warna asal Saren, Kalijambe, bersama lima sanggar tari lainnya,” ujar Heni, Rabu (6/5).

Selain pertunjukan tradisional, acara ini juga akan dimeriahkan hiburan musik dengan menghadirkan sejumlah artis populer, seperti Aftershine, Evan Loss, Panama Musik, Shinta Gisul, Sadewo, hingga DJ Oh My Drop.

Meski menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sragen, Heni menegaskan Pusparona Fest merupakan kegiatan mandiri yang sepenuhnya didanai oleh pihaknya. Total anggaran yang digelontorkan untuk penyelenggaraan acara ini mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

“Ini murni dari kami, tidak ada anggaran dari pemerintah. Kami mendedikasikan acara ini sebagai kontribusi Pusparona untuk Hari Jadi Sragen,” ujarnya.