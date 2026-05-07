Indosat Catatkan Pertumbuhan 2 Digit pada Kuartal I 2026

Kamis, 07 Mei 2026 – 08:35 WIB
Kantor Indosat Ooredoo Hutchison. FOTO: Humas Indosat.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) mengawali mencatatkan pertumbuhan dua digit pada indikator keuangan utamadi kuartal pertama 2026.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan pencapaian ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam mengeksekusi strategi yang berfokus pada pelanggan.

Pada kuartal pertama 2026, Indosat membukukan total pendapatan sebesar Rp 15,2 triliun yang menjadi pendapatan kuartal tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

“Kinerja awal tahun yang solid inimenggambarkan konsistensi kami dalam menjalankan strategi dan memberikan nilai yang nyata bagi pelanggan,” kata Vikram, Rabu (6/5). 

Adapun pendapatan tersebut naik 12 persen secara tahunan (YoY). EBITDA meningkat 13 persen YoY menjadi Rp 7,2 triliun dengan profil margin yang tetap sehat, sementara laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 1,5 triliun, tumbuh 26 persen secara tahunan. 

Hasil ini mencerminkan kekuatan model bisnis Indosat yang terukur serta kemampuan perusahaan untuk mengubah fokus strategis menjadi kinerja keuangan yang konsisten.

“Dengan AI Hyper-personalization, Indosat dapat lebih relevan dalam setiap interaksi, tercermin dari keeratan yang semakin kuat, pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Kinerja solid Indosat salah satunya ditopang oleh momentum positif yang terus berlanjut di bisnis seluler, dengan ARPU gabungan meningkat 15 persen secara tahunan menjadi Rp 45.000, mencerminkan monetisasi yang makin optimal dan kualitas pelanggan yang makin meningkat. 

