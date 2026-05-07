Menaker Yassierli Mendorong Lulusan Magang Kantongi Sertifikasi Kompetensi

Kamis, 07 Mei 2026 – 12:20 WIB
jateng.jpnn.com, BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi lulusan program magang nasional. Menurutnya, sertifikasi menjadi bekal penting agar peserta magang lebih siap bersaing di dunia kerja.

Hal itu disampaikan Yassierli saat meninjau program pemagangan nasional di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5).

“Sertifikasi kompetensi ini kami berikan secara cuma-cuma sebagai bentuk apresiasi sekaligus modal bagi para peserta,” ujar Yassierli.

Dia mengatakan pemerintah ingin lulusan magang tidak hanya memiliki pengalaman kerja praktis, tetapi juga bukti formal kompetensi yang diakui industri.

Menurut Yassierli, sejumlah peserta magang bahkan sudah direkrut menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka berlatih. Sementara peserta lainnya masih dalam tahap evaluasi.

“Perusahaan akan merekrut tenaga kerja yang mampu memberikan kontribusi nyata,” katanya.

Dia pun mengingatkan peserta magang agar memanfaatkan masa pelatihan untuk menunjukkan kualitas kerja dan profesionalisme sejak awal.

Yassierli juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan peserta magang yang dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

