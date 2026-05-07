Program MBG Tak Hanya Tingkatkan Gizi, tetapi Juga Kesejahteraan

jateng.jpnn.com, CILACAP - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi warga.

Sosialisasi program tersebut kembali digelar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (5/5).

Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih hadir langsung sebagai pembicara utama dalam kegiatan yang berlangsung di Taman Tatto.

Dalam sosialisasi itu, Teti menegaskan Program MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat dan unggul.

“Program Makanan Bergizi Gratis ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Menurut dia, program tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar di tengah kondisi global yang sedang tidak menentu.

“Serapan tenaga kerja saat ini cukup memprihatinkan. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru,” katanya.

Teti juga mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan MBG. Dia berharap kebutuhan bahan pangan program tersebut dipasok dari produk lokal agar mampu memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor.