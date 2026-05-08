JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Ayah Santriwati Ungkap Awal Terbongkarnya Dugaan Pencabulan Kiai di Pati

Ayah Santriwati Ungkap Awal Terbongkarnya Dugaan Pencabulan Kiai di Pati

Jumat, 08 Mei 2026 – 18:40 WIB
Ayah Santriwati Ungkap Awal Terbongkarnya Dugaan Pencabulan Kiai di Pati - JPNN.com Jateng
H, ayah santriwati berinisial FA korban pencabulan oknum kiai Ashari Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo Pati. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ayah santriwati korban pencabulan oleh kiai di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengungkap awal mula dirinya mengetahui dugaan pelecehan seksual yang dialami anaknya hingga akhirnya berani melapor ke polisi.

Orang tua korban yang berinisial H itu mengatakan kecurigaan itu muncul setelah putrinya, FA menceritakan adanya perlakuan yang menyayat hatinya sebagai seorang ayah.

“Awal mula saya berani laporan ke polisi itu dari keterangan anak saya yang berkaitan ke arah negatif, yaitu pelecehan seksual,” ujar H ditemui awak media di Kota Semarang, Jumat (8/5).

Baca Juga:

Menurutnya, FA juga menyebut sejumlah teman sesama santriwati mengalami perlakuan serupa dari oknum kiai tersebut.

Mendengar pengakuan itu, H mengaku mendatangi satu per satu teman anaknya untuk memastikan kebenaran cerita tersebut. Hasilnya, keterangan para santriwati dinilai saling cocok.

“Semua waktu itu ada delapan atau lebih. Satu per satu anak-anak tadi, teman-teman anak saya, saya datangi untuk klarifikasi atau nyocoke apa yang dikatakan oleh anak saya. Ternyata keterangan dari anak-anak tadi cocok apa yang disampaikan anak saya kepada saya,” ujarnya.

Baca Juga:

Setelah memperoleh keyakinan, H kemudian memberanikan diri melapor ke kepolisian pada 2024. Namun, dia mengaku kecewa karena penanganan kasus dinilai berjalan lambat.

“Saya laporan 2024 itu berjalan, tetapi lama-kelamaan entah kenapa kok terus tidak ada titik terang atau kelanjutan dari laporan saya,” ujarnya.

Awal mula dugaan pencabulan santriwati Ponpes Pati terbongkar, begini ungkapan seorang ayah korban.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah Pati santriwati pencabulan polresta pati ponpes ndholo kusumo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU