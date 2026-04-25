Hardiknas 2026, Immoderma Hadirkan Aksi Nyata Peduli Pendidikan & Sosial di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Immoderma berkolaborasi dengan Semarang Donasi menggelar kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Kegiatan tersebut diwujudkan melalui pemberian santunan kepada siswa yatim, piatu, dan dhuafa di TK Panti Puruhita dan SD Krapyak, wilayah Semarang Barat, Minggu (4/5).

Suasana hangat dan penuh kebersamaan tampak mewarnai kegiatan yang diikuti para siswa, guru, hingga tokoh masyarakat setempat.

Baca Juga: Immoderma Perkenalkan Vitaran Skinbooster untuk Menjawab Tren Real Skin 2026

Hadir dalam acara tersebut Ketua Yayasan Panti Puruhita, Kepala Sekolah TK Panti Puruhita, para guru, Kepala Sekolah SD Krapyak, Ketua RW setempat, serta para siswa yang mengikuti kegiatan dengan antusias.

Dalam kegiatan itu, Semarang Donasi bersama Immoderma menyalurkan bantuan berupa paket sembako berisi beras, minyak goreng, teh, gula, dan kecap kepada para penerima manfaat.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penerima sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Perwakilan Immoderma mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan kecantikan dan kesehatan kulit, tetapi juga lewat aksi sosial yang berdampak langsung.

“Kami percaya pendidikan adalah fondasi penting bagi masa depan generasi muda. Melalui kolaborasi bersama Semarang Donasi ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian sosial harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Arina, Tim Public Experience Spesialist (PES) Immoderma.