Penumpang WNA Diduga Lecehkan Ojol Perempuan di Semarang, Polisi Ungkap Fakta Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dugaan pelecehan seksual menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Pelaku yang merupakan penumpangnya diduga merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Palir-Mangkang, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang pada Minggu (10/5).

Kapolsek Ngaliyan Kompol Aliet Alphard mengatakan kasus ini tidak berlanjut ke proses hukum karena korban memilih tidak membuat laporan resmi.

“Sudah dimintai keterangan semuanya.

Korban juga didampingi suaminya, tetapi intinya tidak mau melapor,” ujar Kompol Aliet, Minggu (10/5).

Kejadian bermula ketika korban menerima order penjemputan dari Kawasan Bukit Semarang Baru, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Ketika perjalanan melintas di Jalan Raya Palir Mangkang, korban diduga mendapat perlakuan tidak pantas dari penumpangnya.

“Oder ojol dari BSB, lalu sampai lokasi kejadian itu, penumpangnya agak mepet-mepet,” kata Kompol Aliet.