SPMB Kota Semarang Dibuka Juni 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

Senin, 11 Mei 2026 – 09:27 WIB
Siswi SD berpose seusai peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Semarang, Jawa Tengah akan dibuka dua tahap. Jenjang TK dan SD Negeri dibuka 8 Juni mendatang. Sementara itu, tingkat SMP Negeri akan diselenggarakan pada 22 Juni mendatang.

Pada SPMB tahun ini, ada 133 sekolah swasta yang akan langsung masuk ke sistem secara otomatis jika tidak diterima di sekolah negeri. Rinciannya 40 Taman Kanak-Kanak (TK), 48 Sekolah Dasar (SD), dan 45 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kuota khusus TK dan SD untuk afirmasi sebesar 20 persen, sisanya domisili dan mutasi. Untuk SMP, kuota afirmasi dan prestasi sebesar 25 persen, lalu domisili 40 persen, serta 5 persen untuk jalur prestasi.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan penerimaan murid di sekolah negeri tahun ini akan lebih diperketat.

“Kami tegaskan tidak ada titipan,” kata Ahsan, Senin (11/5).

Kendati demikian, Ahsan menyatakan kuota untuk jalur afirmasi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah akan lebih diperketat khususnya bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan siswa dengan kebutuhan khusus.

“Secara keseluruhan, jalur penerimaan tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya, masih ada jalur domisili, prestasi, afirmasi dan mutasi,” katanya.

Khusus jalur ini, apabila siswa tidak diterima di satuan pendidikan negeri, otomatis akan diterima di sekolah swasta terdekat secara sesuai sistem terintegrasi.

Diperketat, SPMB Kota Semarang akan dibuka Juni 2026, simak jadwal lengkapnya.
