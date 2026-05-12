Bus AKAP Masih Nekat Putar Balik di Jalan Prof Hamka, Dishub Semarang Turun Tangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Perhubungan Kota Semarang menggencarkan sosialisasi kepada pengemudi bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) yang masih nekat masuk ke Jalan Prof. Hamka untuk melakukan putar balik.

Sosialisasi dilakukan petugas Dishub di kawasan Simpang Jerakah, Minggu (10/5) malam, setelah masih ditemukan sejumlah bus besar melintas ke ruas jalan tersebut meski sudah terpasang rambu larangan dan portal pembatas ketinggian kendaraan.

Petugas langsung menghentikan kendaraan yang melanggar dan memberikan imbauan kepada sopir agar lebih memperhatikan aturan lalu lintas di lokasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan pihaknya terus mengingatkan seluruh pengendara untuk mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama.

“kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama,” ujar Danang.

Menurut dia, rambu-rambu di kawasan Jalan Prof. Hamka dipasang sebagai petunjuk sekaligus peringatan agar arus lalu lintas tetap aman dan tertib.

“Rambu-rambu dibuat sebagai informasi, petunjuk dan peringatan bagi pengguna jalan agar perjalanan tetap aman, tertib dan lancar,” lanjutnya.

Selain pemasangan rambu, Dishub Kota Semarang juga telah memasang portal pembatas ketinggian kendaraan untuk mencegah kendaraan besar melintas sembarangan dan meminimalkan potensi gangguan lalu lintas.