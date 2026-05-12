Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, KAI Daop 4 Semarang Tambah Perjalanan Kereta Api

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang menyiapkan tambahan perjalanan kereta api untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang memperingati Kenaikan Yesus Kristus pada 14 hingga 17 Mei 2026.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan salah satu penambahan dilakukan pada perjalanan KA Kaligung relasi Semarang–Tegal.

Menurut dia, selain menghadirkan kereta tambahan, KAI juga memaksimalkan kapasitas angkut dengan menambah kapasitas rangkaian pada sejumlah perjalanan reguler.

“Ini dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang selama masa libur panjang,” ujar Luqman di Semarang, Senin.

Secara keseluruhan, KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan 33 perjalanan KA reguler dengan total kapasitas mencapai 16.984 tempat duduk.

Tak hanya itu, terdapat pula 73 perjalanan kereta api jarak jauh yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif perjalanan.

Baca Juga: Dinkes Ungkap Belum Ada Terkonfirmasi Hantavirus di Kota Semarang

“Ini bisa menjadi alternatif bagi calon penumpang yang akan bepergian,” katanya.

KAI juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran operasional selama periode libur panjang akhir pekan tersebut.