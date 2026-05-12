JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, KAI Daop 4 Semarang Tambah Perjalanan Kereta Api

Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, KAI Daop 4 Semarang Tambah Perjalanan Kereta Api

Selasa, 12 Mei 2026 – 10:15 WIB
Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, KAI Daop 4 Semarang Tambah Perjalanan Kereta Api - JPNN.com Jateng
Penumpang kereta api di Stasiun Semarang Tawang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang menyiapkan tambahan perjalanan kereta api untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang memperingati Kenaikan Yesus Kristus pada 14 hingga 17 Mei 2026.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan salah satu penambahan dilakukan pada perjalanan KA Kaligung relasi Semarang–Tegal.

Menurut dia, selain menghadirkan kereta tambahan, KAI juga memaksimalkan kapasitas angkut dengan menambah kapasitas rangkaian pada sejumlah perjalanan reguler.

Baca Juga:

“Ini dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang selama masa libur panjang,” ujar Luqman di Semarang, Senin.

Secara keseluruhan, KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan 33 perjalanan KA reguler dengan total kapasitas mencapai 16.984 tempat duduk.

Tak hanya itu, terdapat pula 73 perjalanan kereta api jarak jauh yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif perjalanan.

Baca Juga:

“Ini bisa menjadi alternatif bagi calon penumpang yang akan bepergian,” katanya.

KAI juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran operasional selama periode libur panjang akhir pekan tersebut.

KAI Daop 4 Semarang menyiapkan tambahan perjalanan kereta api untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang memperingati Kenaikan Yesus Kristus.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   KAI Daop 4 Semarang Kereta Api Kenaikan Yesus Kristus libur panjang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU