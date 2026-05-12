Immoderma Gandeng Pemkab Banyumas Bagikan 200 Paket Sembako

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Immoderma kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan 200 paket sembako untuk warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Pemerintah Kabupaten Banyumas di Pendopo Bupati Banyumas pada Selasa (6/5) pukul 10.30 WIB.

SPV Immoderma Purwokerto Imas mengatakan kegiatan sosial itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui layanan kecantikan.

“Immoderma tidak hanya ingin dikenal sebagai klinik kecantikan yang berfokus pada perawatan kulit dan estetika, tetapi juga sebagai brand yang memiliki kepedulian sosial,” ujar Imas.

Menurut dia, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Imas menjelaskan penyaluran melalui Pemerintah Kabupaten Banyumas dipilih agar bantuan bisa diterima masyarakat secara lebih tepat sasaran.

“Kami berharap bantuan ini bisa memberi manfaat nyata bagi warga Banyumas yang membutuhkan,” katanya.

Kegiatan itu juga menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan yang selama ini dijalankan Immoderma.