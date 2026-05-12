Ceceran Tanah di Yos Sudarso Bikin Resah, Pemkot Semarang Langsung Turun Tangan

Selasa, 12 Mei 2026 – 14:10 WIB
Pemkot Semarang bergerak cepat menangani ceceran tanah di Jalan Arteri Yos Sudarso, tepatnya di depan akses masuk PT Cipta, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, yang dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan. Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemkot Semarang bergerak cepat menangani ceceran tanah di Jalan Arteri Yos Sudarso, tepatnya di depan akses masuk PT Cipta, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, yang dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan.

Penanganan dilakukan setelah Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera membersihkan lokasi dan memastikan keselamatan masyarakat.

Camat Semarang Utara Siwi Wahyuningsih mengatakan proses penanganan dilakukan secara terpadu mulai dari pengaturan arus lalu lintas hingga pembersihan material tanah yang tercecer di badan jalan.

“Atas instruksi Ibu Wali Kota, kami langsung bergerak bersama OPD terkait,” ujar Siwi, Selasa (12/5).

Dalam penanganan tersebut, Dinas Perhubungan melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Sementara Dinas Pekerjaan Umum mengerahkan petugas untuk mengeruk dan membersihkan tanah yang menutupi jalan.

Setelah itu, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran melakukan pembilasan dan penyemprotan agar kondisi jalan kembali aman dilalui kendaraan.

Menurut Siwi, percepatan penanganan menjadi prioritas karena Jalan Arteri Yos Sudarso merupakan salah satu jalur padat kendaraan di Kota Semarang.

Selain penanganan darurat, Pemkot Semarang juga menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Dinas Perhubungan disebut akan memasang rambu jalan licin dan pita kejut di sekitar lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara.

