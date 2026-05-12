Sapi 'Diego' Milik Peternak Temanggung Dibeli Presiden Prabowo untuk Kurban Iduladha

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Rezeki tak disangka datang kepada Muhammad Ikhsan Fauzi, peternak asal Desa Bumiayu, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung.

Sapi peliharaannya bernama Diego dipilih menjadi hewan kurban Prabowo Subianto untuk Iduladha 2026.

Bukan sapi biasa, Diego memiliki bobot mencapai 1,02 ton dan dipelihara Ikhsan selama lebih dari dua tahun hingga akhirnya dilirik tim survei dari pemerintah.

Ikhsan mengaku awalnya tidak percaya ketika mendapat kabar sapi miliknya masuk kriteria hewan kurban Presiden.

Dia menyebut prosesnya bermula saat petugas dari dinas datang melakukan pengecekan ke kandangnya beberapa waktu lalu.

“Saya benar-benar enggak nyangka. Tahu-tahu dapat kabar kalau sapi saya dipilih. Alhamdulillah banget,” kata Ikhsan, Selasa (12/5).

Sapi jenis simental itu akhirnya dibeli dengan harga Rp100 juta. Bagi Ikhsan, angka tersebut bukan hanya soal nilai jual, tetapi juga kebanggaan karena hasil ternaknya dipercaya menjadi hewan kurban orang nomor satu di Indonesia.

Selama dipelihara, Diego disebut mendapat perhatian khusus mulai dari pola makan hingga perawatan harian agar pertumbuhannya maksimal.