SPMB Jateng Dibuka 3 Mei 2026, Berikut Jadwalnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 di Jawa Tengah akan segera dibuka. SPMB akan digelar serentak secara online di laman spmb.jatengprov.go.id.

Tahun ini, daya tampung SMA Negeri dan SMK Negeri adalah sejumlah 231.399 kursi atau 40,77 persen dari perkiraan jumlah lulusan SMP/ sederajat mencapai 567.500 murid.

”Kegiatan (SPMB, red) tahun ini akan dibuka pada 3 Juni 2026,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto, Rabu (13/5).

Pada tahun ini, SPMB SMA Negeri diberlakukan empat jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, mutasi. Sementara itu, SPMB SMK Negeri melalui tiga seleksi, yaitu prestasi, afirmasi dan domisili.

Jalur atau seleksi domisili khusus diberlakukan kepada wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN, atau wilayah desa tempat kedudukan satuan pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa.

“Kami juga menyediakan dari tingkat paling bawah, hingga satuan pendidikan ada posko SPMB di semua cabang dinas yang ada 12 kegiatan SPMB. Begitu juga, di kantor Dinas Pendidikan Jawa Tengah, kami sediakan posko termasuk call center,” ujarnya.

Pada tahun ini pula, pihaknya bekerja sama dengan satuan pendidikan swasta, melalui Program Sekolah Kemitraan secara gratis. Sedikitnya ada 139 sekolah tingkat SMA dan SMK di Jawa Tengah.

Pembiayaan pendidikan ini ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi bantuan sebesar Rp 2 juta per siswa per tahun. Dengan total daya tampung sebanyak 5.004 kursi.