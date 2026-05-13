Gagal Menanjak, Truk Terguling Hantam Pom Bensin Silayur Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan truk terjadi lagi di Jalan Prof Hamka, Jalur Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (13/5).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Dody Febrianto mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Truk Hino berkabin oranye itu diduga gagal menaklukkan tanjakan tengkorak tersebut.

“Sekitar pukul 04.30 truk melintas Jalan Prof Hamka dari Jerakah menuju ke arah BSB City,” kata dikonfirmasi JPNN.com via layanan perpesanan WhatsApp, Rabu (13/5).

Truk paket ekspedisi dengan pelat nomor putih AE 8434 BA itu lantas meluncur mundur bebas tak terkendali hingga terhenti setelah menghantam Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kecelakaan terjadi pada jam operasional portal pembatas ketinggian truk dibuka mulai pukul 23.00 hingga 05.00 WIB. Saat ini proses evakuasi bangkai truk sedang berlangsung.

“Halaman SPBU rusak parah. Truk mengalami kerusakan pada bodi depan, samping pesok dan tergores,” ujar Dody.

Pada saat kejadian, pihaknya berkoordinasi dengan Sat Lantas Polrestabes Semarang. Pengemudi truk telah diamankan di Polsek Ngaliyan. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan saat proses evakuasi.

“Kami memeriksa kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan,” ujarnya.