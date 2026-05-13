JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Gagal Menanjak, Truk Terguling Hantam Pom Bensin Silayur Semarang

Gagal Menanjak, Truk Terguling Hantam Pom Bensin Silayur Semarang

Rabu, 13 Mei 2026 – 13:05 WIB
Gagal Menanjak, Truk Terguling Hantam Pom Bensin Silayur Semarang - JPNN.com Jateng
Lokasi kejadian truk ekspedisi dengan pelat nomor polisi AE 8434 BA di Pom Bensin, Tanjakan Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan truk terjadi lagi di Jalan Prof Hamka, Jalur Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (13/5).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Dody Febrianto mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Truk Hino berkabin oranye itu diduga gagal menaklukkan tanjakan tengkorak tersebut.

“Sekitar pukul 04.30 truk melintas Jalan Prof Hamka dari Jerakah menuju ke arah BSB City,” kata dikonfirmasi JPNN.com via layanan perpesanan WhatsApp, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Truk paket ekspedisi dengan pelat nomor putih AE 8434 BA itu lantas meluncur mundur bebas tak terkendali hingga terhenti setelah menghantam Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kecelakaan terjadi pada jam operasional portal pembatas ketinggian truk dibuka mulai pukul 23.00 hingga 05.00 WIB. Saat ini proses evakuasi bangkai truk sedang berlangsung.

“Halaman SPBU rusak parah. Truk mengalami kerusakan pada bodi depan, samping pesok dan tergores,” ujar Dody.

Baca Juga:

Pada saat kejadian, pihaknya berkoordinasi dengan Sat Lantas Polrestabes Semarang. Pengemudi truk telah diamankan di Polsek Ngaliyan. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan saat proses evakuasi.

“Kami memeriksa kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan,” ujarnya.

Truk terguling seusai gagal menaklukkan Tanjakan Silayur hingga menghantam Pom Bensin.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kecelakaan Jawa Tengah semarang Truk silayur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU