Kecelakaan Truk Terjadi Lagi di Silayur Semarang, Wali Kota Turun Tangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti buka suara soal kecelakaan truk yang terjadi lagi di Jalan Prof Hamka, Jalur Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Rabu (13/5).

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Truk Hino berkabin oranye dengan pelat nomor polisi AE 8434 BA itu melaju dari Surabaya, Jawa Timur menuju ke Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Saat melintasi Tanjakan Silayur, truk milik Kantor Pos Madiun itu gagal menaklukkan jalur tengkorak tersebut. Akibatnya, truk ekspedisi tersebut meluncur mundut bebas tak terkendali hingga terhenti di Pom Bensin Silayur.

Agustina menyebut petugas langsung gerak cepat (gercep) menangani kecelakaan. Saat ini, lokasi kejadian sudah steril. Arus lalu lintas lancar dari dua arah.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Begitu menerima laporan, petugas gabungan langsung bergerak untuk melakukan pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas, dan penanganan kendaraan agar situasi segera kembali normal,” ujar Agustina, Rabu (13/5).

Agustina menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang untuk mengevaluasi menyeluruh bersama aparat kepolisian dan pihak terkait guna memperkuat upaya pencegahan kecelakaan di Jalur Silayur.

Terpisah, Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menjelaskan kendaraan diduga mengalami gagal menanjak akibat keterlambatan perpindahan transmisi oleh pengemudi.

“Truk tersebut bermuatan sekitar 4 ton sehingga masih sesuai ketentuan untuk melintas. Namun penguasaan kendaraan dan kesiapan teknis tetap menjadi faktor penting ketika melewati jalur dengan karakteristik seperti Silayur,” kata Danang.