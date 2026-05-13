Sidang Lanjutan PK Bella Puspita Sari, Ahli Soroti Audit Investigasi Tak Sesuai Standar

Rabu, 13 Mei 2026 – 20:45 WIB
Bella Puspita Sari, terdakwa perkara penggelapan didampingan kuasa hukumnya, Setiawan seusai sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) perkara penggelapan dengan terdakwa Bella Puspita Sari digelar kembali di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (13/5). Kali ini dengan agenda pemeriksaan ahli terkait laporan audit investigasi yang sebelumnya dijadikan dasar perkara.

Dalam sidang tersebut, seorang ahli akuntan bernama Soekamto dihadirkan. Dia merupakan tim penyusun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Jasa Investigasi sekaligus memiliki sertifikasi Financial Investigator.

Kuasa hukum Bella, Setiawan menyoroti laporan investigasi yang dibuat KAP SW. Mereka menilai laporan tersebut tidak sesuai dengan standar jasa investigasi sebagaimana diatur dalam SPAP.

“Fokusnya dua hal. Pertama kami menyampaikan telaah ahli terhadap laporan investigasi berbasis fakta yang dibuat KAP SW. Dari judulnya saja sudah tidak sesuai dengan standar jasa investigasi,” ujar Setiawan seusai sidang.

Menurut Setiawan, laporan tersebut juga dinilai tidak memiliki dasar data yang cukup dan tepat dalam menentukan jumlah kerugian.

“Penetapan jumlah kerugian itu datanya dianggap tidak ada, tidak cukup, dan tidak tepat. Padahal itu amanah undang-undang,” katanya.

Dia turut mengutip Pasal 25 ayat 2 terkait kewajiban akuntan publik untuk tunduk pada Standar Profesional Akuntan Publik dalam melakukan jasa investigasi.

Mereka juga menyebut auditor tidak berhasil menemukan data yang mendukung dugaan terhadap Bella, namun tetap menerbitkan laporan investigatif.

