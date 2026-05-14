Dibanderol Belasan Juta, Skuter Listrik Gaya Eropa QT Mengaspal di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sepeda motor listrik QT dan QT Pro kini mulai mengaspal di Kota Semarang, Jawa Tengah. Skuter listrik gaya Eropa ini dibanderol di bawah Rp 20 juta.

Duo produk baru Indomobil yang telah diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 ini optimistis hadir lebih dekat untuk menjawab kebutuhan mobilitas dinamisnya masyarakat Kota Semarang dan terbuka terhadap kendaraan ramah lingkungan.

“Peluncuran QT dan QT Pro di Semarang menjadi komitmen kami untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini,” ujar CEO PT Indomobil Emotor Internasional Pius Wirawan dalam Regional Launching QT di Java Supermall Semarang, Rabu (13/5).

Mengusung konsep Indonesia Bergerak, peluncuran QT dan QT Pro di Semarang bukan sekadar menghadirkan produk baru, tetapi juga menjadi representasi desain, teknologi, dan identitas lokal dapat menyatu dalam sebuah kendaraan listrik yang stylish, efisien, dan mudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Untuk harga, QT dan QT Pro masing-masing dibanderol Rp 15.350.000 untuk versi QT dan QT Pro memiliki harga Rp 19.150.000 on the road Kota Semarang,” katanya.

Sebagai pendatang baru, QT & QT Pro fokus pada fitur unggulan dirancang untuk mendukung kenyamanan serta keamanan berkendara harian. Satu di antaranya, Traction Control System yang membantu menjaga kestabilan roda di berbagai kondisi jalan.

Khusus pada varian QT Pro, tersedia Hill Start Assist yang membantu menahan motor saat berhenti di tanjakan agar tidak mundur.

“Kami optimistis QT dan QT Pro dapat menjadi pilihan motor listrik yang efisien, modern, dan tetap stylish (bergaya, red) bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah,” ujarnya.