Hujan Desas Bikin Banjir di Kota Semarang, 1 Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di Kelurahan Purwoyoso, Wonosari, Kecamatan Ngaliyan dan Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (15/5) malam.

Tiga orang hanyut, satu ditemukan tewas, satunya selamat dan lainnya masih dalam pencarian.

Banjir terjadi akibat Sungai Silandak, Sungai Beringin dan Sungai Plumbon yang tak mampu menahan besarnya debit air. Air melimpas deras menerjang jalan hingga permukiman warga.

Baca Juga: Pemkot Semarang Buka Suara soal Isu Kebocoran Retribusi Sampah Rp20 Miliar

Di Kelurahan Purwoyoso, korban tewas yang terseret berjenis kelamin perempuan tanpa identitas ditemukan. Usia diperkirakan belasan tahun.

Saat itu, korban ditemukan sekitar 2 kilometer dari titik tersapu banjir oleh Tim SAR.

“Korban perempuan, masih remaja,” kata Komandan Tim Rescue Kantor SAR Semarang Nur Mustofa dikonfirmasi, Sabtu (16/5).

Sementara itu, warga yang dilaporkan terbawa aliran banjir di Mangkang Kulon bernama Maryam merupakan wanita lanjut usia. Saat ini proses pencarian masih dilakukan oleh Tim SAR Gabungan.

Korban diduga terseret derasnya banjir di depan rumahnya sendiri. Kebetulan, depan rumah korban merupakan titik tanggul Sungai Plumbon yang jebol sekitar 40 meter.