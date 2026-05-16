Viral Mahasiswa Undip Jadi Pelaku Pelecehan Seksual, Begini Tindak Lanjut Kampus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beredar video permintaan maaf atas dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Di video yang viral di media sosial (medsos) tersebut, terduga pelaku berinisial S jurusan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Undip ini memegangi selembar kertas bertuliskan “PELAKU KS”.

Dalam video klarifikasi tersebut, S meminta maaf kepada para mahasiswi yang telah menjadi korban atas perbuatan cabulnya.

“Saya berjanji tidak melakukan hal yang serupa lagi,” kata S dalam video klarifikasinya.

Terpisah, Direktur Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik Undip Semarang Nurul Hasfi menyampaikan keprihatinan atas kabar yang beredar terkait dugaan kasus pelecehan seksual itu.

“Pihak kampus telah menerima laporan 24 April 2026 lalu dan saat ini sedang ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku melalui pihak berwenang di lingkungan kampus,” kata Nurul.

Dalam kasus tersebut, Nurul menyebut Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dan Tim Kode Etik Undip telah turun tangan.

Pihaknya menyatakan akan berkomitmen menangani setiap laporan pelecehan seksual secara serius dan sesuai ketentuan yang berlaku.