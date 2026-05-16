Dalam Waktu Dekat, Betonisasi Jalan Citarum Semarang Segera Dikerjakan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dalam waktu dekat, perbaikan akan dilakukan di Jalan Jalan Citarum, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Jalan paving sepanjang 1312 meter itu akan dibuat betonisasi.

Perbaikan dilakukan menyusul kondisi ruas jalan arteri sekunder tersebut yang dinilai membahayakan pengendara, terutama saat jam sibuk.

Meski secara kasat mata permukaan jalan terlihat cukup baik, tetapi pada beberapa bagian bergelombang.

Terdapat penurunan badan jalan membuat cekungan. Kondisi itu disebut berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara roda dua hingga memicu kecelakaan lalu lintas.

“Sekarang tahapannya baru masuk lelang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Nantinya jalan tersebut akan dilakukan betonisasi,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto, Sabtu (16/5).

Suwarto menjelaskan betonisasi dipilih sebagai metode penanganan untuk memperkuat struktur jalan yang selama ini menerima beban kendaraan cukup tinggi tiap harinya.

Jalan dengan lebar sekitar delapan meter itu menjadi penghubung kawasan permukiman padat, pertokoan, sekolah, rumah sakit hingga area komersial di Semarang Timur.

Arus kendaraan yang padat, terutama pada pagi dan sore hari, disebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat penurunan kualitas permukaan jalan.