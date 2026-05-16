JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Korban Tewas Akibat Banjir Semarang Bertambah Jadi 2 Orang

Korban Tewas Akibat Banjir Semarang Bertambah Jadi 2 Orang

Sabtu, 16 Mei 2026 – 10:06 WIB
Korban Tewas Akibat Banjir Semarang Bertambah Jadi 2 Orang - JPNN.com Jateng
Lokasi ditemukan seorang nenek yang terseret banjir di parit area persawahan Mangkang Kulon, Kota Semarang. FOTO: Humas BPBD Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Korban tewas akibat terseret banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) bertambah menjadi dua orang.

Seorang nenek yang hanyut terbawa arus banjir di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Sabtu (16/5).

Perempuan lansia tersebut terseret banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon pada Jumat (15/5).

Baca Juga:

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro P Martanto mengatakan korban ditemukan di parit area persawahan.

“Korban sudah ditemukan,” kata Endro kepada JPNN.com via layanan perpesanan WhatsApp, Sabtu (16/5).

Dengan ditemukannya nenek Maryam di Mangkang Kulon, menambah daftar korban jiwa akibat banjir Semarang.

Baca Juga:

Sebelumnya, seorang remaja putri ditemukan meninggal dunia setelah tersapu banjir akibat luapan Sungai Silandak di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Jumat (15/5).

Selain dua korban meninggal dunia, terdapat satu warga yang hanyut ditemukan selamat dengan luka dislokasi pada bagian bahu. Kini, korban selamat itu telah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Adhyatma MPH Tugurejo Kota Semarang. (ink/jpnn)

Banjir Semarang menelan dua korban jiwa setelah terseret derasnya aliran air. Keduanya perempuan.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang banjir semarang banjir korban tewas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU